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Otobüste aniden soyunup direk dansı yapmaya başladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.12.2018 15:18 | Son Güncelleme

Avustralya'nın başkenti Sidney'de bir şehir içi ulaşım otobüsünde ilginç bir olay yaşandı.

Genç bir kadın otobüste aniden soyunarak direk dansı yapmaya başladı. Güvenlik kameralarına takılan o anlar internette viral oldu.

Olay, 352 no'lu Marrickville -Bondi Juncktion otobüsünde yaşandı. Uzun bir süre diğer yolcular gibi sakince otobüste oturan kız bir anda harekete geçmeye karar verdi.

Bir anda soyunmaya karar veren kadın, şaşkın bakışlar içinde direk dansı yapmaya başladı.

Performasının ardından kadın otobüs yolcularından bağış yapmalarını rica etti. Performansından sonra otobüsten inen kadın meraklı bakışların içinde gözden kayboldu.

Ulaştırma bakanı genç kadının girişiminin uygunsuz olduğunu ve kamuya açık alanlarda çıplak dans peformansın kabul edilemez olduğunu söyledi.

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OTOBÜS direk dansı avusturalya sidney

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