Mynet Trend

Otobüste kadınları öldüresiye dövdüler

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Rusya’nın Altay bölgesinde alkollü iki kişi, otobüste bulunan iki kadına acımasızca saldırarak kadınlardan birini araçtan aşağıya attı.

Rusya’nın Altay bölgesine bağlı Biysk şehrinde 2 kişi bindikleri otobüste telefon görüşmesini yüksek sesle sürdürünce otobüsteki muavin kadın yolcuları uyardı. Bu sırada başka bir duraktan bir kadın yolcu daha otobüse binerken, erkek yolcular muavine saldırmaya başladı. Otobüse binen diğer kadın saldırganları kadından uzaklaştırmaya çalıştı. Gözü dönen saldırganlar, kadın muavine ve kavgayı yatıştırmaya çalışan kadın yolcuya yumruklarıyla saldırmaya başladı.

OTOBÜSÜN İÇİNDE SÜRÜKLEDİ

Otobüsteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganlar kadın muavine yumruklarla saldırırken, bir diğer erkek yolcu durakta otobüse binen kadına saldırdı. Kadın yolcu, kendisine tokat atan kişiye tokatla karşılık verdi. Yere düşen kadın, saldırganları tekmeleyerek kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Sarhoş olduğu gözlenen saldırganlardan biri kadın yolcuyu otobüsün içerisinde sürükleyerek dışarıya attı. Adlarının Konstantin ve Simon olduğu öğrenilen saldırganların gözaltına alındığı, saldırıya maruz kalan kadınların darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. (İHA)

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
'Kendimi insan gibi hissetmiyorum' dedi, köpek gibi yaşamaya başladı!'Kendimi insan gibi hissetmiyorum' dedi, köpek gibi yaşamaya başladı!
5 saat boyunca seks yaptı, kalp krizinden hayatını kaybetti!5 saat boyunca seks yaptı, kalp krizinden hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya OTOBÜS kadın kavga

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnanılmaz! Kadının göz çukurunda dört canlı arı bulundu

İnanılmaz! Kadının göz çukurunda dört canlı arı bulundu

Devasa çilek görenleri şaşırttı!Hormonsuz çileğin bir tanesi 100 gram

Hormonsuz çileğin bir tanesi 100 gram!

'Kendimi insan gibi hissetmiyorum' dedi, köpek gibi yaşamaya başladı!

'Kendimi insan gibi hissetmiyorum' dedi, köpek gibi yaşamaya başladı!

5 saat boyunca seks yaptı, kalp krizinden hayatını kaybetti!

5 saat boyunca seks yaptı, kalp krizinden hayatını kaybetti!

Kafası bidona sıkışan köpek ölümden döndü

Talihsiz köpek böyle kurtarıldı!

İki gün süren ereksiyon penisinden etti!

İki gün süren ereksiyon penisinden etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.