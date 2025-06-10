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Otobüste tekmeli tokatlı kavga! Kadınlar birbirine girdi yolcular müdahale edemedi...

Elazığ’da halk otobüsü içerisinde kadınlar birbirleriyle kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüste tekmeli tokatlı kavga! Kadınlar birbirine girdi yolcular müdahale edemedi...
Çiğdem Sevinç

Olay, Harput seferi yapan otobüsün içerisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı seyir halinde olan halk otobüsünde iki kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadınların kavgası ise otobüste yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ZAR ZOR AYIRDILAR

Görüntülerde, kadınların bir birlerine yumruk attığı, başka yolcuların ise kavgayı ayırmakta güçlük çektiği görülüyor. Yaşanan olayın ardından taraflardan biri dışarıda kalırken, otobüs güzergahına devam etti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kavga otobüs
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