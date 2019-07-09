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Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 08:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Müberra Kuzdan, otomobilde, eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Gözaltına alınan Gökhan Kuzdan, eşini kazara vurduğunu söyledi.

Otomobilde eşini başından vuran uzman çavuş, 'kazara oldu' dedi

Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, dün akşam iddiaya göre eşiyle birlikte akrabalarının düğününe katıldı. Düğünün ardından Kuzdan çifti otomobillerine bindi. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.

Çevredekiler, araca koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü. Gökhan Kuzdan, otomobille eşini Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Müberra Kuzdan'ın yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın ifadesinde eşini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği araçta detaylı inceleme yaptı.

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Kaynak: DHA

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Kahramanmaraş Uzman Çavuş

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