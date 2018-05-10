Otomobilin arka koltuğunda yakalandı

Seksi oyuncu Amber Heard ve Vito Schnabel ile yeni bir aşka mı yelken açtı?
Amber Heard, sanat küratörü Vito Schnabel ile görüntülendi
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32 yaşındaki sinema yıldızı ve 31 yaşındaki sanat küratörünün samimi bir şekilde sohbet etmesi dikkat çekti.
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İkili muhabirlere herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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Heard, geçen şubat ayında Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile bir buçuk yıllık ilişkisini bitirmişti.
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Diğer taraftan, geçen Pazartesi gecesi 46 yaşındaki Musk, Heard’ün de konuklarından biri olduğu MET Gala’nın kırmızı halısında yeni kız arkadaşı Kanadalı müzisyen Grimes ile boy göstermişti.
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Scnabel ise Alman süper model Heidi Klum ile iki yıllık birlikteliği geçen yılın Kasım ayında sonladırmıştı.
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