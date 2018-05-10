MAGAZİN

Otomobilin arka koltuğunda yakalandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Hollywood yıldızı Amber Heard, sanat küratörü Vito Schnabel ile ABD’nin New York şehrinde görüntülendi

Seksi oyuncu Amber Heard ve Vito Schnabel ile yeni bir aşka mı yelken açtı?

Amber Heard, sanat küratörü Vito Schnabel ile görüntülendi

1 / 10

32 yaşındaki sinema yıldızı ve 31 yaşındaki sanat küratörünün samimi bir şekilde sohbet etmesi dikkat çekti.
2 / 10

İkili muhabirlere herhangi bir açıklamada bulunmadı.
3 / 10

Heard, geçen şubat ayında Tesla’nın CEO’su Elon Musk ile bir buçuk yıllık ilişkisini bitirmişti.
4 / 10

Diğer taraftan, geçen Pazartesi gecesi 46 yaşındaki Musk, Heard’ün de konuklarından biri olduğu MET Gala’nın kırmızı halısında yeni kız arkadaşı Kanadalı müzisyen Grimes ile boy göstermişti.
5 / 10

Scnabel ise Alman süper model Heidi Klum ile iki yıllık birlikteliği geçen yılın Kasım ayında sonladırmıştı.
6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Vito Schnabel

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Muharrem İnce, Meral Akşener'i geri plana düşürdü! Ahmet Hakan yazdı

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

Efes-2018’de hedefler tam isabet vuruldu

HDP'den ikinci tur açıklaması: İki adaydan birini tercih edeceğiz

HDP'den ikinci tur açıklaması: İki adaydan birini tercih edeceğiz

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üstsüz pozuyla olay olan Serel Yereli'den flaş karar

Üstsüz pozuyla olay olan Serel Yereli'den flaş karar

Tanyeli izleyenleri mest etti!

Tanyeli izleyenleri mest etti!

Aslı Enver'e doğum günü sürprizi!

Aslı Enver'e doğum günü sürprizi!

İşte Demir bebek! Ünlü çiftin büyük mutluluğu

İşte Demir bebek! Ünlü çiftin büyük mutluluğu

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Ebru Polat'ın ilhamı yatakta geliyormuş!

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın astığı Mercan öldü mü? Belfu Benian diziden ayrıldı mı?

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın astığı Mercan öldü mü? Belfu Benian diziden ayrıldı mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.