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Otomobilinin tavanına kardan adam yapan sürücü görenleri şaşırttı

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

Aksaray’da aracının tavanına kardan adam yapan sürücü trafikte ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Aksaray’da ilginç bir olaya imza atan vatandaş, arabasının tavanına yaptığı kardan adamla trafiğe çıkarak ilginç bir görüntü oluşturdu. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüde, Sanayi Sitesinde oto elektrikçiliği yaptığı öğrenilen bir kişi, kendisine ait otomobilin tavanına kardan adam yaptı. Ardından otomobiliyle trafiğe çıkan vatandaş görenlerin dikkatini çekerken, vatandaşları tebessüm ettirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kardan adam

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