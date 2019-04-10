Otomobilini bu halde görünce dehşete düştü!

Merkez Akdeniz ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi 5790 Sokak'ta oturan Yunus Emre Gürler, saat 01.00 sıralarında 33 BCR 33 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. İlerleyen saatlerde aracın yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kriko ile kaldırdıkları otomobilin sağ ön ve arka tekerlerini söktü.

Aracı da parke taşları üzerine oturtan şüpheliler, tekerlekleri alarak kaçtı. Gürler'in sabah ekmek almaya giden kardeşi, binadan çıktığında otomobilin tekerlerinin olmadığını görünce ağabeyine haber verdi. Otomobilinin yanına gelen Gürler, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için parmak izi çalışması yaptı.

Yaşadığı şaşkınlığı basın mensupları eli paylaşan Gürler, "Sabah kalktığımda kardeşimi ekmek almaya yolladım. Geldiğinde, 'Abi lastikler yok' dedi. Baktım gerçekten de lastikler yok. Polisler geldi fotoğraflarını çekti. Araç bu halde. İlk duyduğumda şaşırdım, 'Nasıl olur?' dedim. İlk başta kardeşim şaka yapıyor sandım. 2 lastik yerinde, diğer 2'sini söküp götürmüşler. Biraz vicdanlı davranmışlar, ama araca zarar vermişler. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. İlk kez başıma geldi. Sokakta bir sürü araç var, bizim araca gelmişler, bizim aracın lastiklerini sökmüşler" diye konuştu.

İHA

