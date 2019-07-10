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Otonom taksilere çok az kaldı

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TEKNOLOJİ  | 10.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

Otonom sürüş teknolojileri geliştiren Waymo otonom araçlarıyla müşteri taşımak için Kaliforniya yönetiminden izin almayı başardı.

Otonom taksilere çok az kaldı

Google’ın otonom sürüş teknolojileri geliştiren alt şirketi Waymo, rakiplerine oranla açık ara en fazla deneyime ve en gelişmiş teknolojilere sahip şirket olarak dikkat çekiyor.

Kaliforniya yönetiminin verdiği izinle, bölgedeki Waymo otomobilleri, mobil uygulama üzerinden onları çağıran yolcuları alıp gidecekleri yere kadar taşıyacaklar. Ancak bu yolculuk için müşterilerden para almayacaklar. Aracın şoför koltuğunda ise güvenlik açısından bir test şoförü oturacak.

Waymo’nun yolcu taşıma izni 3 yıllığına geçerli olacak. 3 yıl sonunda, araçların performansı değerlendirilecek ve ticari kullanım için izin verilip verilmeyeceği değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
otonom taksiler Waymo

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