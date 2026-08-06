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Otoyol çalışmasında bulundu! İşçiler gözlerine inanamadı: 22 bin torba altın çıkarıldı

Çekya'da otoyol çalışmaları öncesinde yapılan kazılarda 2 bin 200 yıllık Kelt yerleşimi bulundu. Altın ve gümüş sikkelerden kehribara uzanan tarihi keşif, arkeologları bile şaşırttı.

Otoyol çalışmasında bulundu! İşçiler gözlerine inanamadı: 22 bin torba altın çıkarıldı

Çekya'da yapılacak D35 otoyolu öncesinde yürütülen arkeolojik kazılar, tarihi bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Hradec Kralove yakınlarında bulunan yaklaşık 2 bin 200 yıllık Kelt yerleşiminde çok sayıda değerli eser bulundu.

Otoyol çalışmasında bulundu! İşçiler gözlerine inanamadı: 22 bin torba altın çıkarıldı 1

ALTIN VE GÜMÜŞ SİKKELER ÇIKTI

Kazılarda yüzlerce altın ve gümüş sikke, kehribar parçaları, takılar, cam boncuklar ve seramik parçaları bulundu. Arkeologlar ayrıca ev kalıntıları, seramik üretim alanları ve ibadet amacıyla kullanıldığı düşünülen bir yapı da tespit etti.

Kazı alanından şimdiye kadar 22 bin torba tarihi eser çıkarıldığı açıklandı.

Otoyol çalışmasında bulundu! İşçiler gözlerine inanamadı: 22 bin torba altın çıkarıldı 2

TİCARETİN MERKEZİ OLABİLİR

Uzmanlara göre bu yerleşim, yaklaşık 2 bin 200 yıl önce önemli bir ticaret merkeziydi. Bulunan altın, gümüş ve kehribar, bölgenin o dönemde farklı ülkelerle ticaret yaptığını gösteriyor.

EN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Arkeologları en çok şaşırtan ise yerleşimin bugüne kadar yağmalanmamış olması oldu. Bu sayede çok sayıda eser günümüze kadar sağlam şekilde ulaştı.

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