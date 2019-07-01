Mynet Trend

Otoyola çıkan kaplan, motosiklettekileri kovalad

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Hindistan’da ormanlık bölgeden aniden çıkan bir kaplan, otoyolda seyir halindeki motosikleti kovaladı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.

Olay, Hindistan'ın Wayanad bölgesindeki bir otoyolda meydana geldi. Seyir halinde olan motosikleti gören kaplan, yol kenarındaki ormanlık bölgeden aniden çıkarak motosikleti kovaladı. Motosikletteki iki kişinin çığlık atarak yaşadığı panik anları görüntülere yansıdı.

UYARI YAPILDI

Yetkililer, bölgede çok sayıda vahşi hayvan olduğunu belirtirken; çift tekerli araç kullanan kişileri bölgede seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bölgede 3 kaplanın olduğu, henüz kimseye saldırmadıkları belirtildi. (DHA)

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Birden oldu! O anlar kameradaBirden oldu! O anlar kamerada
Korkunç aşk üçgeni! O adam için ikizini öldürdüKorkunç aşk üçgeni! O adam için ikizini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan kaplan vahşi Kovalama

En Çok Okunan Trend Haberler

Başakşehir'de ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti

Başakşehir'de ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti

İzmir'de düğün günü kanlı infaz! Tek el silah sesi

İzmir'de düğün günü kanlı infaz! Tek el silah sesi

Ankara'da makam aracı düğün arabası oldu!

Ankara'da makam aracı düğün arabası oldu!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal deney olarak 'seks teknesinin' tuhaf öyküsü

Sosyal deney olarak 'seks teknesinin' tuhaf öyküsü

Ayağı takılan tur şirketi çalışanı 3 metreden böyle düştü

Birden oldu! O anlar kamerada

Korkunç aşk üçgeni! O adam için ikizini öldürdü

Korkunç aşk üçgeni! O adam için ikizini öldürdü

Cinayet fantezisi kan dondurdu!

Cinayet fantezisi kan dondurdu!

Tarlada bulduğu yavru kuşu şırıngayla besliyor

Tarlada buldu, şırıngayla besliyor

Tarihin en sıcak haziranı 7 can aldı!

Tarihin en sıcak haziranı 7 can aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.