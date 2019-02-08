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Otoyolda ölüme böyle gitti

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2019 23:26 | Son Güncelleme

Otoyoldaki korkunç kaza saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

Otoyola giren bir adam araçların arasında yürüdüğü sırada, hızla gelen araç adama çarptı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
kaza otoyol

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