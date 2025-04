Oxford Üniversitesi'nde yıllarca kadın kafatasından içki içildiği ortaya çıktı! Tam 225 yıllık...

Dan Hicks yeni yazdığı Every Monument Will Fall (Her Bir Anıt Devrilecek) adlı kitapta dünyanın en prestijli üniversitelerinden Oxford'da görev yapan akademisyenlerin onlarca yıl boyunca insan kafatasından yapılmış bir bardak kullandığını ortaya çıkardı.

Independent'ın derlediği habere göre, düzenli kullanılan kadehin, gümüşlerle bezenmiş bir kafatası olduğunu söylüyor. Akademisyenler ve misafirler bu durumdan giderek daha fazla rahatsızlık duyunca, kadehin kullanımına son verilmiş.

225 YILLIK KADIN KAFATASI KULLANILMIŞ

Karbon testiyle kafatasının 225 yaşında olduğunu bulan Hicks, onun büyük ihtimalle Karayipler'den getirildiğini ve köleleştirilmiş bir kadına ait olduğunu belirtiyor. Okulun eski öğrencilerinden George Pitt-Rivers, 1946'da bu kupayı Oxford'a armağan etmiş. Bu kadeh, ona da Pitt Rivers Müzesi'ni kuran arkeolog dedesi Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers'tan miras kalmış.

Bu kafatasından bardak, 2015 yılına kadar yemeklerde kullanılmış.