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Oya Başar'dan kaza açıklaması! "Abartılmış..."

17.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Oya Başar, Bodrum'da yapmış olduğu kaza hakkında, "Burada olduğuma göre ne olabilir ki? Biraz abartılmış bir şey. Halloldu diyelim" dedi.

Oya Başar'dan kaza açıklaması! "Abartılmış..."

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oya Başar, önceki gün yakın arkadaşı Günay Karacaoğlu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikili, uzun süredir görüşemediklerini ve sohbet ederek hasret giderdiklerini dile getirdi.

"BİRAZ ABARTILMIŞ"

Bodrum tatilinin iyi geçtiğini söyleyen Oya Başar, Bodrum'da yapmış olduğu kaza hakkında, "Burada olduğuma göre ne olabilir ki? Biraz abartılmış bir şey. Halloldu diyelim" ifadelerini kullandı.

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"ONLAR DA MI KAVGA ETMİŞ?"

Başar'ın, Johnny Depp-Amber Heard çiftinin boşanma davası gündemdeki yerini tutarken, sosyal medyada Levent Kırca ile kameralar önünde olan tartışma görüntüleri yeniden gündem haline gelmişti.

Ünlü oyuncu, bu konunun hatırlatılması üzerine, "Onlar da mı kavga etmiş?" diyerek, espri yaptı.

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