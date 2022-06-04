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Öykü Gürman 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı

04.06.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Gürman, sosyal medya hesabından nişan töreninde çekilen fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.

Öykü Gürman 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih İçmeli ile nişanlandı

Kardeşiyle birlikte söylediği Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla ünlenen ve sonrasında şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk yapan Öykü Gürman, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. 2016 yılında Yavuz Bingöl'den boşanan Gürman, 3,5 yıldır aşk yaşadığı Fatih içmeli ile nişanlandı.

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NİŞANDAN İLK KARELER

Geçtiğimiz aylarda Paris'te evlilik teklifi alan başarılı şarkıcı, aile arasında bir nişan töreni yaptı. Ünlü reklamcı ile evlilik yolunda ilk adımı atan şarkıcı, törende çekilen fotoğrafları "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" notuyla yayınladı.

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Öykü Gürman
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