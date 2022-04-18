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Öykü Gürman'dan dekolte yorumu! "Frikik veririm diye..."

18.04.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öykü Gürman sahne öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleriyle ilgili de yorum yapan Gürman açıklamasında "Ben Öykü olarak kararında dekolteyi seven biriyim" dedi.

Öykü Gürman'dan dekolte yorumu! "Frikik veririm diye..."

Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Şarkıcının yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlandığı nişanlısı Fatih İçmeli de Gürman’ı en ön masadan izledi.

Son dönemdeki sanatçı arkadaşlarının iddialı sahne kıyafetleriyle alakalı konuşan Gürman, "Herkes istediğini giymekte özgür" dedi. "Sahne kıyafetlerini cesur ve iddialı bulmuyor musunuz?" sorusunai ise "Elbette cesur. Eğer sahneye çıkan kişi kendisini öyle mutlu hissediyorsa ve kendisini öyle daha iyi ifade edebildiğine inanıyorsa ve bunun içinde bir emek harcamışsa, bunun için estetik bir kaygı var. Estetikte güzel demek, dolayısıyla ben bunu çok yanlış bulmuyorum. Gülşen çok üreten biri, söz ve müziklerini kendisi yapan biri yıllardır. Ben ona çok saygı duyuyorum, önemli olan bu. Çünkü o üreten biri. Kendisini nasıl ifade etmek istiyorsa, çokta güzel bir şekilde taşıyor elbiseleri. O yüzden özgür hissetmek ve cesur olabilmek önemli" dedi.

Ekran Alıntısı

"FRİKİK VERİRİM DİYE TEDİRGİN OLURUM"

Snob Magazin'in haberine göre oyuncu ve şarkıcı Öykü Görman "Ben Öykü olarak kararında dekolteyi seven biriyim. Ben çok rahat edemem, tedirgin olurum. Frikik olabilir diye" diye konuştu.

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Öykü Gürman
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