Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Kaderimin Oyunu dizisinde buluştu

Sefirin Kızı, Kardeşlerim gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya’dan yeni sezon için iddialı bir proje daha geliyor. Star’da yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu adlı dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ü yaptığı, hikayesini Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi için Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile anlaşıldı. Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu, yeni sezonda herkesi ekrana kilitleyecek.

