MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Kaderimin Oyunu dizisinde buluştu

Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Kaderimin Oyunu dizisinde buluştu

20.09.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.

Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak, Kaderimin Oyunu dizisinde buluştu

Sefirin Kızı, Kardeşlerim gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya’dan yeni sezon için iddialı bir proje daha geliyor. Star’da yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu adlı dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ü yaptığı, hikayesini Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi için Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile anlaşıldı. Güçlü anlatımı, başarılı oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu, yeni sezonda herkesi ekrana kilitleyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çektiBarbaros Yoloğlu son haliyle dikkat çekti
PARTNERDemet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldiDemet Özdemir, teknede mini elbiseli pozlarını paylaştı, ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi
İlk bölümden olay oldu! Final sahnesi nefes kestiİlk bölümden olay oldu! Final sahnesi nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Sarp Apak Öykü Karayel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Şahin Mengü hayatını kaybetti!

Kapsam genişletildi! Aralarında müteahhitler de var

Kapsam genişletildi! Aralarında müteahhitler de var

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Soruşturma başlatılmıştı! Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama

Soruşturma başlatılmıştı! Prof. Dr. Celal Şengör'den ilk açıklama

Bakanlık duyurdu! ''Duran Kalkan'' detayı...

Bakanlık duyurdu! ''Duran Kalkan'' detayı...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Kıvrımlarını saklamıyor! Kabına sığmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj: Akbil'imi bile sen dolduruyordun...

Hızlı çıktı! Bu sefer de mesaj ifşa oldu

Hızlı çıktı! Bu sefer de mesaj ifşa oldu

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Yarı çıplak paylaşım! "Onu da giymeseydin"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.