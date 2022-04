Öykü Karayel'den annelik itirafı! "Güven duygusu getiren bir şey"

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. 2018'de Bonomo ile nikah masasına oturan Karayel, BeStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

"BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ"

Öykü Karayel, "Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip, destek olabiliyoruz. Bu tarafıyla çok güzel ama şahsi olarak birbirimizin alanlarına müdahil olmuyoruz. Zaten ikimiz de farklı alanlardayız. Can gibi bir sanatçıyla birlikte olmak beni her anlamda besliyor. Çünkü Can çok yönlü biri ve sanatın birçok dalıyla ilgili. O anlamda ondan çok şey öğrenip çokça takdir ve gurur duygusu yaşamama sebep oluyor." dedi.

"ANNELİK GÜVEN DUYGUSU GETİRİYOR"

Anneliğin enteresan bir duygu olduğunu da dile getiren Karayel, "Çok korkarak ya da üzerine deli gibi kafa patlatıp, çok düşünerek anne olmadım. Güven duygusu getiren bir şey annelik. Çünkü anne olduktan sonra insan yapamayacağı hiçbir şey yokmuş gibi hissediyor." açıklamasını yaptı.

"HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ..."

Öykü Karayel, daha önce Bonomo ile ilişkisini, "Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi..." sözleriyle anlatmıştı.