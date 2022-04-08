MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Öykü Karayel'den annelik itirafı! "Güven duygusu getiren bir şey"

Öykü Karayel'den annelik itirafı! "Güven duygusu getiren bir şey"

08.04.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roman adında bir oğlu olan Öykü Karayel, anneliğin enteresan bir duygu olduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu, "Çok korkarak ya da üzerine deli gibi kafa patlatıp, çok düşünerek anne olmadım. Güven duygusu getiren bir şey annelik" ifadelerini kullandı.

Öykü Karayel'den annelik itirafı! "Güven duygusu getiren bir şey"

Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Öykü Karayel, oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. 2018'de Bonomo ile nikah masasına oturan Karayel, BeStyle dergisinin yeni sayısına konuk oldu.

3402145_f6060fe7ce13823516590456c9b34baf_640x640

"BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ"

Öykü Karayel, "Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip, destek olabiliyoruz. Bu tarafıyla çok güzel ama şahsi olarak birbirimizin alanlarına müdahil olmuyoruz. Zaten ikimiz de farklı alanlardayız. Can gibi bir sanatçıyla birlikte olmak beni her anlamda besliyor. Çünkü Can çok yönlü biri ve sanatın birçok dalıyla ilgili. O anlamda ondan çok şey öğrenip çokça takdir ve gurur duygusu yaşamama sebep oluyor." dedi.

3402145_4b2fd23b4c353b69140b7455713edb8c_640x640

"ANNELİK GÜVEN DUYGUSU GETİRİYOR"

Anneliğin enteresan bir duygu olduğunu da dile getiren Karayel, "Çok korkarak ya da üzerine deli gibi kafa patlatıp, çok düşünerek anne olmadım. Güven duygusu getiren bir şey annelik. Çünkü anne olduktan sonra insan yapamayacağı hiçbir şey yokmuş gibi hissediyor." açıklamasını yaptı.

3402145_516c81472cb3cf4800420edf650ba0d9_640x640

"HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ..."

Öykü Karayel, daha önce Bonomo ile ilişkisini, "Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi..." sözleriyle anlatmıştı.

3402145_8ff2cc638de620248b6e7049de76725a_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir yanında Metin Akpınar bir yanında... Yorum yağdıBir yanında Metin Akpınar bir yanında... Yorum yağdı
Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'
Türkçe'yi ilkokuldan sonra öğrendimTürkçe'yi ilkokuldan sonra öğrendim
Anahtar Kelimeler:
Can Bonomo Öykü Karayel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt

Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

TBMM'de kabul edildi! Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: Gözünüz aydın arkadaşlar

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.