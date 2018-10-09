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Öykü Karayel ve Özge Gürel Muhteşem İkili dizisinde hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 02:20 | Son Güncelleme

İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin’in yeni dizisi ‘Muhteşem İkili’ye Özge Gürel ve Öykü Karayel de katıldı. Dört ünlü ismin yer aldığı dizinin tanıtım filmi izleyiciyle buluştu. İşte Muhteşem İkili dizisi fragmanı...

Öykü Karayel ve Özge Gürel Muhteşem İkili dizisinde hangi rolde oynayacak?

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Muhteşem İkili”nin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolleri İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin’in paylaştığı dizide ikiliye Özge Gürel ve Öykü Karayel eşlik ediyor. Senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür’ün kaleme aldığı, M.Çağatay Tosun’un yönettiği dizide Çelikkol ve Bürsin, birbirlerine tamamen zıt karakterdeki iki başarılı komisere hayat veriyor. Özge Gürel, Kerem Bürsin’in özgür ruhlu kız kardeşi Nilüfer’e hayat verirken; Öykü Karayel ise başarılı bir avukat olan eski eşi Yağmur’u canlandırıyor.

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MUHTEŞEM İKİLİ 1. BÖLÜMDEN İLK FRAGMAN

İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin, dizide huyları birbirine tamamen zıt iki komisere hayat veriyor.

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ÖYKÜ KARAYEL VE ÖZGE GÜREL MUHTEŞEM İKİLİ DİZİSİNDE
Öykü Karayel, başarılı bir avukatı canlandırıyor.

öykü karayel

Özge Gürel, Kerem Bürsin’in kız kardeşi rolüyle kamera karşısına geçiyor.

özge gürel

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