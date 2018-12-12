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Öyle bir kıyafetle diş hekimine gitti ki...

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ÜNLÜLER  | 12.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

Avustralyalı fitness uzmanı Tammy Hembrow, diş hekimi ile randevusuna giderken öyle bir kıyafet giydi ki bakan bir daha baktı...

Öyle bir kıyafetle diş hekimine gitti ki...

İki çocuk annesi fitness uzmanı Tammy Hembrow, özellikle hamilelik dönemlerinde paylaştığı spor ve motivasyon videolarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Sosyal medya ile üne kavuşan Avustralyalı güzel iki hamilelik geçirmesine rağmen kusursuz fiziğiyle göz dolduruyor. Son zamanlarda yaptığı çılgın paylaşımlarla konuşulan Hembrow, diş hekimi ile randevusuna giderken giydiği kıyafetle olay oldu.

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İki çocuk annesi ünlü isim, parlak turuncu spor kıyafeti ve renkli Chanel spor ayakkabılarıyla paylaştığı fotoğrafının altına “Bu benim diş hekimine giderken giydiğim kıyafetim.” yazdı. Hayranlarını bu paylaşımıyla şaşırtmayı başaran Tammy Hembrow, beğenildiği kadar eleştirildiği yorumlar da aldı. Hayranlarından bazıları “bizimle dalga mı geçiyorsun?” gibi yorumlar yaparken bazıları ise “diş hekimine gitmek için harika bir kombin” diyerek Tammy Hembrow ile dalga geçti.

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Geçtiğimiz günlerde de çok ünlü bir tasarım mağazasında alışveriş yaparken fotoğrafını çekip Instagram hesabından paylaşan Tammy Hembrow, benzer yorumlar almıştı. Giydiği beyaz kombini özellikle moda eleştirmenleri tarafından uygunsuz ve klas olmadığı söylenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tammy Hembrow fitness

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