Öyle bir sebepten tutuklandı ki! Canlı yayında göğüslerini açıp...

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kylie Strickland, bir havuz partisinde açtığı canlı yayında bikinisini kaldırıp reşit olmayan iki erkek çocuğa göğüslerini gösterince olanlar oldu. Polise olaya dair çok sayıda şikayet gidince genç kadın Perşembe günü polisler tarafından gözaltına alındı.

'PORNOGRAFİ VE ÇOCUK İSTİSMARI'

Polis , tutuklama emri çıkarıldıktan sonra genç kadının gözaltına alındığını ve elektronik pornografi ve çocuk istismarı ile suçlandığını bildirdi. Yerel şerif ofisi yaptığı açıklamada, Strickland'in kefalet duruşmasına kadar gözaltında kalacağını söyledi.

EYLEMİNİ SAVUNDU

Olayın ardından Strickland eylemlerini savundu ve iki gencin muhtemelen kendisinin tüm hayatı boyunca gördüğünden daha fazla göğüs gördüğünü ve ayrıca havuz partisine gelmeden önce çocukların alkol tükettiklerini iddia etti. Fenomenin hesabı, tutuklanmasından bu yana askıya alındı.

