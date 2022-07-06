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Öyle bir sebepten tutuklandı ki! Canlı yayında göğüslerini açıp...

06.07.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

260.000'den fazla takipçisi olan 30 yaşındaki TikTok yıldızı Kylie Strickland, bir havuz partisinde yüzme havuzunda canlı yayın yaptığı esnada iki erkek çocuğa göğüslerini gösterdiği için pornografi ve çocuk istismarıyla suçlanarak tutuklandı.

Öyle bir sebepten tutuklandı ki! Canlı yayında göğüslerini açıp...

30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Kylie Strickland, bir havuz partisinde açtığı canlı yayında bikinisini kaldırıp reşit olmayan iki erkek çocuğa göğüslerini gösterince olanlar oldu. Polise olaya dair çok sayıda şikayet gidince genç kadın Perşembe günü polisler tarafından gözaltına alındı.

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'PORNOGRAFİ VE ÇOCUK İSTİSMARI'

Polis , tutuklama emri çıkarıldıktan sonra genç kadının gözaltına alındığını ve elektronik pornografi ve çocuk istismarı ile suçlandığını bildirdi. Yerel şerif ofisi yaptığı açıklamada, Strickland'in kefalet duruşmasına kadar gözaltında kalacağını söyledi.

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EYLEMİNİ SAVUNDU

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Olayın ardından Strickland eylemlerini savundu ve iki gencin muhtemelen kendisinin tüm hayatı boyunca gördüğünden daha fazla göğüs gördüğünü ve ayrıca havuz partisine gelmeden önce çocukların alkol tükettiklerini iddia etti. Fenomenin hesabı, tutuklanmasından bu yana askıya alındı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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