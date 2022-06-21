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Sosyal medya fenomenlerinden ilginç protesto! Bluzlarını kaldırıp göğüs uçlarına özgürlük istediler

21.06.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomenleri Chris Galera ve Flavia Oliver, ilginç bir protestoya imza atarak herkesi şaşırtmayı başardı. Fenomen isimler göğüs uçlarını serbest bırakma konusunda farkındalık yaratmak istediklerini dile getirerek Amsterdam’ın kanallarında üstsüz bir tura çıktı. Hareket göğüs uçları söz konusu olduğunda kadınlara haksız muamele yapıldığını vurguluyordu.

Sosyal medya fenomenlerinden ilginç protesto! Bluzlarını kaldırıp göğüs uçlarına özgürlük istediler

Sosyal medyanın sevilen isimleri Chris Galera ve Flavia Oliver, göğüs uçlarını serbest bırakma' hareketini desteklemek için Amsterdam'da üstsüz bisiklete binerken görüldü. Fenomen isimleri kampanya için farkındalık yaratmak amacıyla şehrin kanallarında üstsüz bir tura çıktı.

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“KADINLARA YÖNELİK HAKSIZ MUAMELE”

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2012'de oluşturulan kampanya, kadınların aynı şeyi yapmasının cinsel veya uygunsuz olduğunu düşünürken erkeklerin toplum içinde üstsüz görünmesine izin veren genel kuralı vurguluyor. Kadınlara yönelik bu tutumun haksız bir muamele olduğunu iddia eden hareket, kadınların göğüs uçlarının yasal ve kültürel olarak kabul edilebilir olması gerektiğini savunuyor.

İki fenomen isimde bisiklet turuna ilk başladıkları anda rengarenk kısa üstler ve uyumlu mini etekleriyle kameralara poz verdi. Ancak protesto için çıktıkları turda iki isimde üstlerini hızla çıkartarak göğüslerini göstererek bisiklet sürmeye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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