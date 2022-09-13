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Öyle bir yakalandı ki! Telefonunu alıp tuvalete gitmişti ama...

13.09.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmini paylaşmayan genç bir kadın bir sosyal medya platformunda yaşadığı garip bir durumu paylaşarak insanlara akıl danıştı. Genç kadının paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Yıllardır neredeyse bir seks hayatının olmadığı bir birliktelik yaşayan genç kadın, eşini ne halde yakaladığını anlattı.

Öyle bir yakalandı ki! Telefonunu alıp tuvalete gitmişti ama...

İsmini açıklamayan genç bir kadın, bir sosyal medya platformunda kendisinin ve eşinin uzun yıllardır var olmayan bir cinsel yaşamları olduğunu açıkladı. Eşiyle sadece yakınlıkları üzerinde çalışırsa evlenmeyi kabul ettiğini ve hatta bir seks danışmanıyla görüştüklerini de sözlerine ekledi.

SÖZÜNÜ TUTMADI

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Ancak eşinin bir şeyleri daha iyi hale getirmeye yönelik bir çabası yoktu ve bu durum uzunca bir süre devam etti. Yakın bir zamanda yaşadıkları şey ise bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü genç kadın eşini tuvalette mastürbasyon yaparken yakalamıştı ve üstüne bir de izlediği şey hakkında yalan söylediğinde öfkesi tavan yaptı.

FARKINDA DEĞİLDİ

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Eşi sabah telefonunu da yanına alarak tuvalete gitmişti. Kendisi ise hala yatak odasında uzanıyordu. Eşi birden yatak odasındaki Bluetooth hoparlöre bağlandı ve yaklaşık 10 dakika boyunca hoparlöre bağlı kaldı. Bu yüzden de genç kadın, eşinin porno izleyerek mastürbasyon yaptığına canlı canlı şahit olmuştu.

İNKAR ETTİ

Eşi ise tuvaletten çıktığında hiçbir şey yokmuş gibi ona iyi olup olmadığını sordu. Genç kadın ise ''Mastürbasyon yaptığın pornoyu duymak zevkli değildi'' diye açıkladı. Eşi birden savunmaya geçti ve inkar etti ancak yalan söylediği açıktı. Genç kadını köpürten de bu oldu.

''SAYGISIZLIK''

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Genç kadın yaptığı paylaşımda, eşinin kendisiyle herhangi bir cinsel ilişkiye ilgi göstermediğini ama eğer porno izleyip mastürbasyon yapıyorsa aseksüel olmadığını düşündüğünü söyledi. Mastürbasyon yapmasından rahatsız olmadığını, ancak yalan söyleyerek kendisine saygısızlık ettiğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik
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