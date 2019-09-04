Oyun dünyasına damga vuran Contra geri dönüyor

İki boyutlu oyun yapısı ve bitmek bilmeyen aksiyonuyla bir döneme damgasını vuran yapım, bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. Üstelik tamamen yeni bir konseptle.

Genel olarak Contra denildiğinde, aklınızda yandan görüş açısıyla oynanan 2 boyutlu bir oyun canlanacaktır. Nitekim yeni Contra dediğimizde de aynı tarz, grafikleri elden geçirilmiş bir oyun hayal edebilirsiniz.

Fakat Contra Rogue Corps tamamen farklı bir konsepte sahip. Üstten bakış açısıyla seriyi 3. boyuta taşıyan yapım, temel dinamiklere bağlı kalıyor. Yani oyunda yine önümüze çıkanı öldürerek yolumuza devam ediyoruz.

Lakin dürüst olmamız gerekirse, Contra Rogue Corps’un ismi haricinde Contra ile pek fazla özdeş noktası bulunmuyor. Muhtemelen bu oyun serinin fanlarından yoğun tepkiler alacaktır.

Contra Rogue Corps 26 Eylül’de PC, PS4, Xbox One ve Switch için çıkacak.

Oyun için yayınlanan oynanış videosuna buradan göz atabilirsiniz



