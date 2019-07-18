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Oyun odaklı telefonlar artık daha ucuz olacak

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TEKNOLOJİ  | 18.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Mobil çip sektörünün önemli isimlerinden biri olan MediaTek’in oyun telefonlarında kullanılmak üzere özel bir yonga seti tasarladığı ortaya çıktı. İşte Helio G90 hakkındaki ilk detaylar...

Oyun odaklı telefonlar artık daha ucuz olacak

Akıllı telefon sektöründe yonga seti tarafında belli başlı firmalar mevcut. Pazarı az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Apple, Samsung ve Huawei kendi yonga setlerini geliştiren 3 firma. Fakat bu firmaların dışında kalan isimler genel olarak 3. Parti çip üreticilerinin kapısını çalmak zorunda kalıyorlar.

Genel olarak sektördeki pek çok isim yonga seti tarafında Qualcomm ve MediaTek ile çalışıyor. Burada genel ağırlığın Qualcomm’dan yana olduğunu söylemek mümkün. MediaTek ise genel olarak giriş ve orta segmentteki düşük fiyatlı modeller için tercih ediliyor.

Peki MediaTek’in üst seviyeye hitap eden yonga setleri yok mu? Elbette var. Fakat bu yonga setleri genel olarak Avrupa ve ABD’de satışa sunulan telefonlarda pek fazla tercih edilmiyor. Lakin söz konusu Asya olduğunda işler değişiyor. Çin ve Hindistan’da yerel üreticilere ait uygun fiyatlı üst segment modellerin pek çoğunda MediaTek yonga setleri kullanılıyor.

Görünen o ki önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı oyun odaklı modellerde de MediaTekyonga setleri tercih edilecek. Çünkü MediaTek şu aralar oyun telefonlarında kullanılması için tasarladığı bir yonga seti üzerinde çalışıyor. Helio G90.

Helio G90’ın yapısında 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 olmak üzere toplam 8 çekirdek bulundurduğu söyleniyor. Ayrıca CPU tarafında da Mali-G72 MP3’e oranla yüzde 15 daha hızlı olan PowerVR GM9446 tercih edilmiş.

MediaTek’in oyun telefonları için geliştirdiği yeni yonga setini önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
helio 90 mediatek

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