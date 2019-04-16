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Oyuncak bebek makyajı viral oldu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

Bu makyaj modası da viral oldu! Hangisi oyuncak hangisi gerçek anlamak cidden zor.

Oyuncak bebek makyajı viral oldu!

Oyuncak bebeklerin makyajı viral hale geldi: kadınlar oyuncak bebeklerin ilginç makyajlarını birebir yaparak fotoğraflarını #BratzChallenge etiketiyle gönderdiler. İlk Bratz bebeği 2001'de piyasaya sürülmüştü. O zamanlar, büyük başlı ve kısa, sıska gövdeli bu plastik genç bebekler, Barbie bebeklerinden rol çalmayı başardı. Şimdi ise bu bebekler makyajları ile popülerlik kazanıyor!

Bu yeni çılgınlık başınızı döndürecek!

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makyaj hileleri makyaj trend kadın moda viral paylaşım ilginç fotoğraf

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