Oyuncak bebek makyajı viral oldu!

Oyuncak bebeklerin makyajı viral hale geldi: kadınlar oyuncak bebeklerin ilginç makyajlarını birebir yaparak fotoğraflarını #BratzChallenge etiketiyle gönderdiler. İlk Bratz bebeği 2001'de piyasaya sürülmüştü. O zamanlar, büyük başlı ve kısa, sıska gövdeli bu plastik genç bebekler, Barbie bebeklerinden rol çalmayı başardı. Şimdi ise bu bebekler makyajları ile popülerlik kazanıyor!
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