Oyuncak bebek makyajı viral oldu!

Oyuncak bebeklerin makyajı viral hale geldi: kadınlar oyuncak bebeklerin ilginç makyajlarını birebir yaparak fotoğraflarını #BratzChallenge etiketiyle gönderdiler. İlk Bratz bebeği 2001'de piyasaya sürülmüştü. O zamanlar, büyük başlı ve kısa, sıska gövdeli bu plastik genç bebekler, Barbie bebeklerinden rol çalmayı başardı. Şimdi ise bu bebekler makyajları ile popülerlik kazanıyor!

Bu yeni çılgınlık başınızı döndürecek!