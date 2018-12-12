Oyuncak yakalama makinesinin açığını bulan kadın tek tek hepsini aldı

Çin'de kaydedilen ve sosyal medyada yayılan oyuncak yakalama videosu ilgi uyandırdı. Makinenin içine hiç para atmadan, oyuncakları tek tek yakalayan kadının yöntemi pes dedirtti. Bir çuval dolusu oyuncağı para bile vermeden yakalayan kadın, görevlileri bile şaşırttı.

Video görüntülerinde elinde bulunan bir mıknatıs yardımıyla, oyuncaklarda bulunan demiri çekerek oyuncakları yakalayan kadının bu yöntemi sosyal medyada da çok izlenen görüntüler arasında yer aldı. Kurnazlığı ile adından söz ettiren kadının yanındaki arkadaşında bulunan bir çuval dolusu ayı ise oradan aldığı oyuncakların boyutunu gözler önüne serdi.

