TREND

Oyuncaktan fırlayanı görünce inanamadılar!

Burak Erdemir Burak Erdemir
İLGİNÇ HABERLER  | 08.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

Çin'de bir lunaparkta amatör kameraya kaydedilen olay anında yaşananlar yürekleri ağza getirdi. Oyuncak havadayken bir anda fırlayan ve yere düşen şeyin bir insan olduğu düşünülürken ne olduğu sonradan anlaşıldı.

Çin'de bir lunaparkta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Oyuncak havadayken bir anda dışarı fırlayan siyah noktayı fark eden kişiler çığlık çığlığa korku içinde kaldı. Oyuncaktan fırlayan bir insanın yere çakıldığı düşünülürken gerçek sonradan anlaşıldı.

Bir adamın peruğu, ters dönmenin etkisiyle oyuncaktan fırladı. Fırlayan peruk ağaçlık bir alana düştü. Oyuncak durdurulduktan sonra yere inen bir adam, alanda bulunan bir kişinin elindeki peruğu aldı. Bulunan peruğunu yeniden saçına taktı. Çin'de kayda geçen bu ilginç korku dolu anlar ve sonrası amatör kameraya kaydedildi.

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Otoyolda feci kaza kameradaOtoyolda feci kaza kamerada
Ceza olarak kızını yürüttü!Ceza olarak kızını yürüttü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Lunapark peruk

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

Dünyanın en ilginç cinsel yasakları ve gelenekleri!

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Erzurum'da balık avlarken görüntülendi! Bir süre sonra gözden kayboldu

Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor!

Bu meslekleri yapan kadınlar aldatıyor!

18 yıl önce gazete ilanıyla evlatlık verildi! Esra Erol'da ailesi 24 saat içinde bulundu!

18 yıl önce gazete ilanıyla evlatlık verildi! Esra Erol'da ailesi 24 saat içinde bulundu!

İlginizi Çekebilir

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

İlk kez çıplaklar plajına gitti! İşte deneyimleri...

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Fantezi ağır kaçtı, kendini yarı çıplak sokaklara attı!

Fantezi ağır kaçtı, kendini yarı çıplak sokaklara attı!

Tüyler ürperten görüntü! Ölmüş peygamberdevesinin içinden çıktı

Tüyler ürperten görüntü! Ölmüş peygamberdevesinin içinden çıktı

Böyle tedavi görülmedi! Kemik tedavisi sosyal medyayı salladı

Böyle tedavi görülmedi! Kemik tedavisi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak tavukla şarkı söyleyen köpek

Oyuncak tavukla şarkı söyledi

Otoyolda feci kaza kamerada

Otoyolda feci kaza kamerada

Zorbalık yapan kızına ceza veren baba, kızını bu gibi soğukta yürüttü

Ceza olarak kızını yürüttü!

Şantiyede korkunç kaza! Kepçeyle adama vurdu

Korkunç olay! Kamyonun üzerindeyken...

Otomobili kundaklamak isterken az daha canından oluyordu

Otomobili kundaklamak isterken dehşeti yaşadı

Kan donduran olay! Yakasından tuttuğu adamı yola itti

Yakasından tuttuğu adamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.