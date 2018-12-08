Oyuncaktan fırlayanı görünce inanamadılar!

Çin'de bir lunaparkta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Oyuncak havadayken bir anda dışarı fırlayan siyah noktayı fark eden kişiler çığlık çığlığa korku içinde kaldı. Oyuncaktan fırlayan bir insanın yere çakıldığı düşünülürken gerçek sonradan anlaşıldı.

Bir adamın peruğu, ters dönmenin etkisiyle oyuncaktan fırladı. Fırlayan peruk ağaçlık bir alana düştü. Oyuncak durdurulduktan sonra yere inen bir adam, alanda bulunan bir kişinin elindeki peruğu aldı. Bulunan peruğunu yeniden saçına taktı. Çin'de kayda geçen bu ilginç korku dolu anlar ve sonrası amatör kameraya kaydedildi.



