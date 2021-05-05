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  4. Oyuncu adayına cinsel saldırı şoku! Netflix dizisinde oynayacaktı

Oyuncu adayına cinsel saldırı şoku! Netflix dizisinde oynayacaktı

05.05.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde rol almak için cast ajansıyla anlaşan kadın oyuncu adayı, cast direktörünün cinsel saldırısına maruz kaldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Yapılan soruşturmada genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri cast direktörüne ile eşleşince adamın 19,5 yıl hapsi istendi.

Oyuncu adayına cinsel saldırı şoku! Netflix dizisinde oynayacaktı

Fetanet Ö., oyuncu olmak için bir ajansa başvurdu. Genç kızı arayan kast direktörü İbrahim Y., Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide onu oynatabileceğini söyledi. Genç kadın sete geç kalınca projede yer alamadı. Ancak İbrahim Y., başka dizi ayarlama vaadiyle evine davet ettiği genç kadına saldırdı.

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SPERM EŞLEŞTİ

Günaydın’ından Atakan Irmak’ın haberine göre; Büyük şok yaşayan genç kadın, şikayetçi oldu. Yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 19,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Netflix
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