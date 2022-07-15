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Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

15.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk önce sosyal medya platformları ile adını duyuran, ardından ekran önü televizyon dizilerinde rol alan Aslı Bekiroğlu, son zamanlarda ekranların aranan simalarından biri oldu. Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan isim, son pozuyla ilgi çekti.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

Aslı Bekioğlu sosyal medyada çektiği mizah içerikli videolarıyla tanındı. Sonrasında Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, İkimizin Yerine gibi projelerde yer aldı. Seneler içerisinde biçok yapımla kamera karşısına geçen oyuncu, Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

26 yaşındaki genç oyuncu Aslı Bekiroğlu birbirinden iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Bekiroğlu, süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

Binlerce beğeni alan o poza takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmıştı.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüni tamamlayan Bekiroğlu'nun arp ve solfej eğitimi de bulunuyor.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!


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Aslı Bekiroğlu
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