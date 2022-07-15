Oyuncu Aslı Bekiroğlu süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi!

Aslı Bekioğlu sosyal medyada çektiği mizah içerikli videolarıyla tanındı. Sonrasında Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, İkimizin Yerine gibi projelerde yer aldı. Seneler içerisinde biçok yapımla kamera karşısına geçen oyuncu, Instagram pozlarıyla gündeme geliyor.

SÜPER MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

26 yaşındaki genç oyuncu Aslı Bekiroğlu birbirinden iddialı pozlarına tam gaz devam ediyor.

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Bekiroğlu, süper mini elbisesiyle havuz başında poz verdi.

Binlerce beğeni alan o poza takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu paylaşmıştı.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümüni tamamlayan Bekiroğlu'nun arp ve solfej eğitimi de bulunuyor.



