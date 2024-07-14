Oyuncu Can Yaman, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile dudak dudağa görüntülendi… Hayran kamerasına takılan ikilinin sıcak dakikaları, dakikalarca sürdü

Ünü ülke sınırları aşan oyuncu Can Yaman Türkiye'de yer aldığı yapımlarla adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya'da devam etme kararı almıştı. Yaman, magazin gündeminde halen adından söz ettirmeyi başarıyor.

DUBAİLİ AİLEDEN OLAY YEMEK TEKLİFİ!

Dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen Can Yaman'a Dubaili bir aileden şaşırtan bir teklif gelmişti. Ortaya çıkan habere göre; Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman’la tanışıp yemek yemek için 1 milyon euro teklif etmişti. Yaman'ın, kendisine gelen servet değerindeki teklifi reddettiği öğrenilmişti.

11 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABINI SİLDİ!

Kariyerine İtalya’da devam ettiren Can Yaman'dan şaşırtan bir hamle geldi. Instagram'da 11 milyon takipçiye ulaşan Yaman, hesabını gözünü bile kırpmadan kıydı.

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİ

Can Yaman bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yakışıklı oyuncu, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile dudak dudağa görüntülendi.





