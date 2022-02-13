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Oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

13.02.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberlerine göre; Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti. Televizyon dizilerinin yanı sıra "Hacı Bayram Veli" ve "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de rol alan Özbayer, 67 yaşındaydı.

Oyuncu Cemil Özbayer hayatını kaybetti

Oyuncu Cemil Özbayer'in ölüm haberi tiyatro ve sinema dünyasını yasa boğdu. Son dakika haberine göre; pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik yapan, Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti. Televizyon dizilerinin yanı sıra "Hacı Bayram Veli" ve "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de rol alan Özbayer, 67 yaşındaydı.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, usta oyuncunun ölümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

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ÜNLÜ İSİMDEN PAYLAŞIM

Birçok ünlü isim, usta oyuncu için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Emre Karayel paylaşımdan "Bir büyük aktörü daha kaybettik. Türk tiyatrosunun sevenlerinin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

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CEMİL ÖZBAYER KİMDİR?

Cemil Özbayer 1955'te Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nda 1975'te mezun olan Özbayer, Cüneyt Gökçer, Mahir Canova ve Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları'nda pek çok oyunda rol almaya başlayan oyuncu, mezun olduktan sonra da burada oynamaya devam etti.

Yerli ve yabancı klasiklerde yer alan usta oyuncu, 1990'lı yıllarda yönetmenliğe ağırlık verdi. Ankara Devlet Tiyatrosu, Sivas Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Özbayer, "Romeo ve Juliet", "Şeyh Bedrettin", "Bir Ceza Avukatının Anıları" ve "Ya Devlet Başa Kuzgun Leşe" oyunlarını yönetti.

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Özbayer, "IV. Murat", "Kuvvai Milliye Destanı", "Budala", "Fehim Paşa Konağı", "Woyzeck", "Bir Başkası", "Satıcının Ölümü", "Akümülatörlü Radyo", "Romanoff ile Juliet", "Karar Kimin", "Kral Lear", "Genç Osman", "Hürrem Sultan", "Üçüncü Selim", "Genç Werther'in Yeni Acıları", "Susuz Yaz" ve "Bu Hesapta Yoktu" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

Cemil Özbayer, 2000'li yıllarda televizyon dizilerinde oyunculuk yapmaya başladı. "Bizim Aile", "Büyük Buluşma", "Kuşdili", "Hakkını Helal et", "Milat" ve "Kollama"nın da arasında bulunduğu dizilerde rol alan usta tiyatrocu, 2007'de "Hacı Bayram Veli" ve 2011'de "Berlin Kaplanı" sinema filmlerinde de oyunculuk yaptı.

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