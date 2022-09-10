Oyuncu Cemre Baysel siyah mini elbiseli pozlarıyla büyüledi!

Cemre Baysel son dönemlerde romantik komedi dizilerinde aldığı rollerle karşımıza çıkıyor. Genç ve başarılı oyuncu Baysel, Instagram hesabında paylaştığı pozlarında güzelliğiyle dikkat çekiyor. Cemre Baysel siyah mini elbiseli pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Cemre Baysel, oyuncu sevgilisi Aytaç Şaşmaz ve kardeşi İsmail Ege Şaşmaz, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün davetine katıldı.
Cemre Baysel katıldığı düğün davetinden siyah mini elbiseli pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.
23 yaşındaki genç oyuncunun bu pozları kısa sürede yüksek sayıda beğeni aldı.
Cemre Baysel'in Instagram hesabında paylaştığı diğer pozları;
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