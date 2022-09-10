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Oyuncu Cemre Baysel siyah mini elbiseli pozlarıyla büyüledi!

10.09.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Cemre Baysel güzel paylaşımlarıyla hayran bırakmaya devam ediyor. Son olarak Senden Daha Güzel dizisinde 'Efsun' rolüyle ekranlarda yer alan Baysel'in dizisinin final kararı hayranlarını üzmüştü. Cemre Baysel katıldığı bir düğün davetinden siyah mini elbiseli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Cemre Baysel siyah mini elbiseli pozlarıyla büyüledi!

Cemre Baysel son dönemlerde romantik komedi dizilerinde aldığı rollerle karşımıza çıkıyor. Genç ve başarılı oyuncu Baysel, Instagram hesabında paylaştığı pozlarında güzelliğiyle dikkat çekiyor. Cemre Baysel siyah mini elbiseli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

CEMRE BAYSEL'DEN MİNİ ELBİSELİ POZ

Cemre Baysel, oyuncu sevgilisi Aytaç Şaşmaz ve kardeşi İsmail Ege Şaşmaz, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğün davetine katıldı.

cemre baysel poz

Cemre Baysel katıldığı düğün davetinden siyah mini elbiseli pozlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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23 yaşındaki genç oyuncunun bu pozları kısa sürede yüksek sayıda beğeni aldı.

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Cemre Baysel'in Instagram hesabında paylaştığı diğer pozları;

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