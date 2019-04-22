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Oyuncu Efecan Şenolsun'a cinsel saldırıdan 17 yıl 4 aya kadar hapis istemi

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

Yaşamayanlar dizisinin oyuncusu Elit İşcan’ın, cinsel tacize uğradığını iddia etmesi üzerine rol arkadaşı Efecan Şenolsun hakkında “cinsel saldırı” ve “alenen hakaret” suçlarından 17 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Oyuncu Efecan Şenolsun'a cinsel saldırıdan 17 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Yaşamayanlar isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan'ın (25), rol arkadaşı Efecan Şenolsun (27) tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un internet üzerinden yayınlanan bir dizide birlikte rol aldıkları anlatıldı.

İddianamede, suç tarihinde müşteki Elit İşcan'ın söz konusu dizinin çekimleri esnasında karavanda reji ve makyaj ekibinden çalışma arkadaşları ile otururken, şüpheli Efecan Şenolsun'un "Elit İşcan burada mı?" diye bağırarak karavana geldiği, müştekiyi gördükten sonra da "Allah belanı versin." dediği aktarıldı.

BELİNE SARILIP ÖPMEK İSTEDİ!

Müşteki Elit İşcan'ın daha sonra sahnenin hazırlanması için duvar kenarında beklediği kaydedilen iddianamede, bu sırada şüpheli Şenolsun'un yanına gelerek beline sarıldığı ve öpmeye çalıştığı belirtildi.

İddianamede, bunun üzerine müşteki İşcan'ın, şüpheli Şenolsun'u kendisinden iterek uzaklaştırdığı, bir kısım sahne çekildikten sonra yine setin hazırlandığı sırada şüpheli Şenolsun'un tekrar müşteki İşcan'ın yanına gelerek bu eylemlerine devam ettiği ve hakarette bulunduğu ifade edildi.

CİNSEL SALDIRI MADDESİ UYGULANACAK

Şüpheli İşcan'ın hakaret eylemini söz konusu dizinin çekiminin yapıldığı esnada kalabalık bir ortamda gerçekleştirmesi nedeniyle "alenen hakaret" olarak yorumlanması gerekeceği aktarılan iddianamede, şüphelinin cinsel saldırı suçunu da çekim esnasında insanların toplu olarak bulunduğu bir yerde ve ayrıca bu durumun sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlediği gerekçesiyle hakkında "cinsel saldırı" maddesinin uygulanmasının gerekeceği vurgulandı.

İddianamede, soruşturma kapsamında tanık olarak beyanı alınan Meriç Bucak'ın, şüpheli Efecan Şenolsun'un müşteki Elit İşcan'ı kolunu atmak suretiyle sarılmaya çalışırken ve yüzünden öpmeye çalışırken gördüğünü söylediği, bir diğer tanık Alper Aka'nın da aynı şekilde olaya tanık olduğunu anlattığı bilgisi verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ!

Tanık olarak beyanları alınan dizi oyuncuları Kerem Bursin, Elçin Sangu, Selme Ergeç, Birkan Sokullu, Türkü Turan, Oğulcan İnal'ın ise olayı görmediklerini söyledikleri belirtildi.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli Efecan Şenolsun'un "cinsel saldırı" ve "alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden, 17 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Efecan Şenolsun ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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elit işcan Efecan Şenolsun

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