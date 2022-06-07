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Oyuncu Gizem Karaca mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti! "Nazar değecek diye korkuyorum"

07.06.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Güzel Köylü, İçimdeki Fırtına, Baraj gibi dizilerde rol alan ve son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da Evdokya karakterini canlandıran Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Oyunculuk performansı dışında özel yaşamıyla da sıkça konuşulan isim, mini şortlu pozuyla nefes kesti.

Oyuncu Gizem Karaca mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti! "Nazar değecek diye korkuyorum"

2017 yılında Kemal Emekçi ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü isim, 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almış ve aynı sene Kara Sevda dizisinde Komiser Mercan rolünü canlandırmıştı. Karaca'nın son paylaşımı ise sosyal medyayı salladı.

GİZEM KARACA'NIN MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMI NEFES KESTİ!

16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan isim, şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor.

Dizisinin sezon finali yapmasının ardından sosyal medyada aktifliğini sürdüren isim, geçtiğimiz günlerde mayolu pozlarıyla olay olmuştu.

Birbirinden güzel tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan isimden bu kez mini şortlu yeni paylaşım geldi.

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Karaca'nın topuklu ayakkabıyla çömelerek verdiği mini şortlu fotoğrafına takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçilerden bazıları ise paylaşıma "Allah güzellik dağıtırken kaç kere sıraya girdin?", ""Nazar değecek diye korkuyorum" gibi yorumlarda bulundu.

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"YERLİ JENNIFER LOPEZ"

Bir takipçinin ise Gizem Karaca'nın pozunu Jennifer Lopez'e benzeterek Karaca için "Yerli JLO" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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Gizem Karaca
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