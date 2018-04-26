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Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi oteldeki o saldırıyı mahkemede anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Etiler'de bir otelin lobisinden darp edilmeleriyle ilgili dava başladı. Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi oteldeki o saldırıyı mahkemede anlattı

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz katıldı. "Tehdit", "Basit Yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl 6 ay hapis talep edilen sanıklar Deniz Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe ise duruşmaya gelmedi.

"ALKOLLÜ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Duruşmada ifade veren Hakan Yılmaz sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek "Olay tarihinde doğum günü nedeniyle eşim ve arkadaşlarımla eğlendik. Daha sonra eşim ile otelde kalmaya karar verdik. Resepsiyonda işlemler yaptığımız sırada arkamdan bir kişi geçerken ayağıyla tekme attı. Ben dönüp baktım. Olaya anlam veremedim. Bu kişinin alkollü olabileceğini veya kaza olabileceğini düşündüm. Tekrar önüme döndüm. Bu kişi tekrar yanıma gelerek 'Beni tanıdın mı?' diye sordu. Bende tanımadığımı söyledim. 'Sen beni nasıl tanımazsın' tarzında ısrarlı konuşmaya başladı. Ben tanımadığımı, işlemleri yapmak için müsaade etmesini istedim. İki kişi daha geldi. Denizhan isimli kişi 'gel dışarıda ben sana kendimi tanıtacağım' tarzında beni çekiştirdi. Erdal isimli kişiyle birlikte bana saldırdı. Elleri ve tekme ile vurdu. Deniz Vural bana 'Seni de karını da harcarım' şeklinde tehdit içeren sözler söyleyip küfür etti. Erdal da sizi harcarız şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Erdal isimli şahıs Deniz'e reis diye hitap ediyordu. Ben sanıklarla başlangıçta herhangi bir polemiğe girmedim. Eşim ile konuşurken ülke değerleri ve siyasi bir parti ile ilgili aşağılayıcı konuşmam veya değerlendirmem olmadı.Sanıklara yönelik de bir siyasi partiyi kastederek herhangi bir konuşmam olmamıştır" dedi.

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"ÜÇ SANIK EŞİME SALDIRDI"

Şikayetçi Elif Yılmaz da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek “Resepsiyonda işlemleri yaptığımız sırada sanık Deniz, eşime beni tanıdın mı tarzında soru yöneltti. Eşimin tanımadığını söylemesi üzerine 'beni nasıl tanımazsın?' diye karşılık vererek 'gel sana kendimi tanıtayım' tarzında konuştuğunu fark edince eşimin yanına giderek araya girmeye çalıştım. O sırada 3 sanık eşime saldırdılar. Tüm sanıklar 'Sizi harcıyacağız sizi gebertiriz' tarzında tehdit içerir sözler sarf edip sinkaflı küfürler etti. Arbede sırasında bankoya sıkıştık. Sanık Deniz vurmak için ulaşamayınca banko üzerinde bulunan metal küreyi alıp bize doğru fırlattı. Küre benim başıma isabet etti" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada otel çalışanı olan 6 kişi de tanık olarak dinlendi. Gördükleri olayları anlattılar. Mahkeme, sanıkların ifadelerinin alınması ve dosyada bulunan kamera görüntülerinin bilirkişiye verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz duruşma çıkışında basın açıklaması yaptı. Hakan Yılmaz, "İlk davamız vardı, avukatımızla birlikte katıldık. Şikayetimizi belirttik" dedi. Avukat Süleyman Canacankatan ise "Arkadaşlar daha önce söylediğimiz gibi bu şahsileştirmenin dışında tutmaya çalışıyoruz. Bu iş Hakan bey tarafından tamamen toplumsal bir ödev olarak ele alınıyor. Yani toplumda birtakım kişilerin yapmış olduklarının yanına kar kalmaması, bu kişilerin yargı önüne çıkartılıp hak ettikleri cezayı almaları açısından her iki müvekkilim de bugün üzerlerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. Her ikisi de mahkemeye çıkarak şikayetçi olduklarını belirterek olayı samimi bir şekilde anlatmışlardır. Her iki müvekkilim de yorum yapmak istemiyor. Yorum yapmaktan çekiniyorlar. Söz yargıda mahkemenin vereceği kararın her türlüsüne saygılıyız" dedi.

"Karşı tarafın karşılıklı küfürleşme olduğuna dair iddiası var" şeklindeki soruya ise Hakan Yılmaz, "Bana bir küfür edildiyse mutlaka abir karşılık vermişimdir" dedi. Avukat ise müvekkilinin karşılık vermiş olması durumunda kendilerine göre suç teşkil etmeyeceğini belirtti. Yılmaz, davadan önce karşı tarafın irtibat kurup kurmadığına yönelik soruya "Birebir bir özür ve başka bir şey olmadı" dedi. Avukat Canacankatan ise dostane irtibat kurulduğunu ancak şikayetten vazgeçme bir durumun sözkonusu olmadığını ifade etti.


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