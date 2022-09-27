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Oyuncu Hazal Kaya'nın göbek dekolteli pozuna yorum yağdı! "Gün geçtikçe güzelleşiyorsun"

27.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Adını Feriha Koydum, Aşk-ı Memnu ve Bizim Hikaye gibi pek çok farklı yapımda rol alan ve 2019 senesinde Ali Atay ile hayatını birleştiren Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olduğu bilinen ünlü oyuncu bu kez göbek dekolteli pozuyla büyüledi.

Oyuncu Hazal Kaya'nın göbek dekolteli pozuna yorum yağdı! "Gün geçtikçe güzelleşiyorsun"

Oyunculuğu ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen isimlerden olan Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli Netflix dizisinde rol almıştı. Ünlü isim sosyal medyayı aktif şekilde kullanmayı sürdürüyor.

HAZAL KAYA'NIN GÖBEK DEKOLTELİ POZUNA YORUM YAĞDI!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde başka bir davette poz vermiş ve "Kızı düğün düğün gezdiriyorum" notuyla takipçilerinden beğeni almıştı.

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Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan ve çocuğunun ismini "Leyla" koyacağını da açıklayan isim bu kez pembe elbisesiyle dikkat çekti.

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Göbek dekolteli pozunu sevenleriyle paylaşan isme takipçilerinden ve ünlü isimlerden de binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN DE BEĞENİ GELDİ

Kaya'nın paylaştığı fotoğrafına takipçilerden "Gün geçtikçe güzelleşiyorsun", "Annelik yakışmış" yorumları geldi.

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İşte Hazal Kaya'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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