Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

Bu doğrultuda ticari taksi sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın tedbirsiz, dikkatsiz ve kurallara aykırı bu hareketinin kazanın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. Raporda maktul İsrafil Köse için de şu değerlendirme yapıldı:

Raporda, "Araç sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın arkasından gelen araçlar ve yayalar için tehlike ve engel teşkil etmediğinden emin olmadıkça, trafik güvenliğini ortadan kaldıracak kontrolsüz ve tedbirsiz bir şekilde aracının kapısını açmaması gerektiği değerlendirilmektedir.

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına iki tarafı da avukatları temsil etti.

İSRAFİL KÖSE DE TALİ KUSURLU BULUNDU

"Maktül motosiklet sürücüsü İsrafil Köse, seyri esnasında yolun sağ tarafından park halinde olan ticari bir araçtan her an bir yolcu veya sürücünün inebileceğini ve kapılarını açabileceğini göz önünde bulundurarak motosiklet ile park halinde bulunan bu aracın son derece yakınında geçmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini öngörmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu meyanda yüksek miktarda alkol alış olan motosiklet sürücüsü İsrafil Köse'nin bu hususlara riayet etmediği, dikkatsiz, tedbirsiz, özen yükümlülüğüne ve taşıtın hızını yaya geçidine yaklaşırken azaltması hususundaki kurala aykırı şekilde taşıt sevk ve idare ettiği, bu hatalı davranışının olayda ikince derecede etkili olduğu kanaatine varılmıştır."

Raporun sonuç bölümünde kazanın oluşumunda sanık Bekir Serkut Özhan'ın birinci dereceden, maktul İsrafil Köse'nin de ikinci derecede kusurlu bulunduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İKİ RAPOR GELMİŞTİ

Dava dosyasına gelen ilk raporda sanık Bekir Serkut Özhan ve maktul İsrafil Köse birlikte asli kusurlu bulunmuştu. İkinci raporda ise gelen son rapora paralel idi. İkinci raporda, sanık Bekir Serkut Özhan'ın asli, maktul İsrafil Köse'nin tali kusurlu olduğu belirtilişti.