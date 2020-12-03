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Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyadan satışa başladı

03.12.2020 02:42 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Sosyal medyadan satışa başladı

Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Birkan'ın seramik yolculuğu profesyonelliğe geçti. Melis Birkan yaptığı ürünleri sosyal medya hesabı üzerinden satmaya başladı.

‘Issız Adam’ filmiyle yıldızı parlayan oyuncu Melis Birkan, hobi olarak başladığı seramik yapımını ilerletti. 39 yaşındaki Birkan’ın seramik yolculuğu profesyonelliğe geçti.

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“Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan” diyen Birkan, el yapımı seramiklerini online olarak satmaya başladı.

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MELİS BİRKAN KİMDİR?

30 Kasım 1983 yılında Ankara'da dünyaya gelen Melis Birkan, ilkokula başladığı sene babasının işi nedeniyle İstanbul'a taşındı. Birkan, altı yaşındayken dansa olan ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda bale üzerine tamamladı.

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Kamera karşısında ısınma turlarını 2005 yılında yayınlanan Tarz-ı Hayat adlı programın sunuculuğunu yaparak atan Birkan, birçok yapımda rol aldı.

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Oyuncu, 'Sen Benim Her Şeyimsin', 'Adını Sen Koy', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?', 'Avrupa Yakası' gibi birçok dizi ve filmde boy göstermesine rağmen adını Issız Adam ve Leyla ile Mecnun'da duyurmuştu.

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