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Oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat koronavirüse yakalandı

31.12.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fox ekranlarında yayınlanan 'Kefaret' adlı dizide Nurgül Yeşilçay ile başrol oynayan oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat'tan kötü haber geldi. Sosyetik güzelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat koronavirüse yakalandı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Mert Fırat, mart ayında koronavirüse yakalanmıştı. O dönem 'Kefaret' dizisinde rol alan Fırat, senaryo gereği Suriye'ye gitmiş gibi gösterilmiş, kısa sürede sağlığına kavuşup setlere geri dönmüştü.

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Habertürk'ün haberine göre; Bu kez de sosyetik güzelin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Eşinin virüsü kapmasının ardından Mert Fırat da test yaptırdı. Ünlü oyuncunun testinin negatif olduğu öğrenildi. Karantinaya giren ve evinde tedavi gören İdil Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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ALAÇATI'DA EVLENDİLER

Mert Fırat ve iş insanı Önder Fırat’ın kızı İdil Fırat, 2018'in eylül ayında Alaçatı'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl da Seyhan Mia adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.


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İdil Fırat Mert Fırat
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