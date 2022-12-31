Oyuncu Neslihan Atagül kimdir? Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül O Ses Türkiye yılbaşı özel programında!

Neslihan Atagül, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde boy gösterecek. Ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Neslihan Atagül Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Sefirin Kızı, Kara Sevda gibi projelerde yer aldı. Peki oyuncu Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 doğumlu Neslihan Atagül Doğulu 30 yaşındadır. Sinema ve dizi oyunculuğu ile ulusal ve uluslararası birçok ödüle değer görülmüştür.

Birçok dizi, sinema ve reklam projesinde yer alan Neslihan Atagül, oyunculuğun yanı sıra birçok reklam filmi projesinde de yer aldı.

Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği 2012 yapımı Araf filminde Özcan Deniz ile başrol oynadı. Bu filmde canlandırdığı Zehra rolü ile 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri ‘Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’, 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’, 19. Altın Koza Film Festivali ‘Türkân Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü’, 16. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde Genç Cadı Ödülü'ne Moskova 2Morrow Film Festivali'nde ‘Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülü, Hindistan'daki Pune Festivali'nde "En İyi Performans Ödülü"'ne değer görüldü.



