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Oyuncu Saruhan Hünel'in darp ve tehdit davasında karar

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Saruhan Hünel'in, Eda Sönmez'i darp ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Oyuncu Saruhan Hünel'in darp ve tehdit davasında karar

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Saruhan Hünel ile avukatları katıldı. Müşteki Eda Sönmez'i avukatı Zülbiye Şahin temsil etti.

Duruşmada, dosyanın uzlaştırma bürosundan döndüğü, tarafların uzlaşamadığının bildirildiği açıklandı.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Hünel, dosyadaki raporun olaydan 1 hafta sonra alındığını belirterek, beraatini istedi.

Müvekkilinin aleyhine müşteki beyanı dışında bir delili olmadığını savunan sanık avukatı, "Müşteki gazetecidir, böyle bir delilsiz olayı kendisi bile haber yapmazdı. Dosyada ne bir tanık ne de bir kamera kaydı vardır. Müvekkil dava süreci boyunca soyut anlamda ceza görmüştür. Zira birçok projesi iptal olmuş ve kamunun gündeminde bu şekilde kalmıştır. Müvekkilin lekelenmeme hakkına riayet edilmemiştir. Delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Müşteki vekili Şahin de söz alarak, şikayetlerinin devam ettiğini ve müvekkilinin şiddet gördüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, dosyadaki suçları sanığın işlediğine dair delil elde edilemediğinden üzerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Saruhan Hünel'in bir süre arkadaşlık yaptığı Eda Sönmez'i önce Temmuz 2015'te Taksim'de, Eylül 2015'te de Etiler'de darbettiği ve ona hakaret ettiği anlatılıyordu.

İddianamede, her iki eylem için sanık Hünel'in, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit yaralama", "basit tehdit" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 11 ay 15 günden 14 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. (AA)

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