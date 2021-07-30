Oyuncu Şerif Sezer'den koronavirüse karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan, Sezer'in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Sezer, kamu spotunda, "Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Şerif Sezer: Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. pic.twitter.com/wWwuN9QPvd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek veriyor.

