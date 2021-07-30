MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Şerif Sezer'den koronavirüse karşı aşılanma çağrısı

Oyuncu Şerif Sezer'den koronavirüse karşı aşılanma çağrısı

30.07.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Oyuncu Şerif Sezer'den koronavirüse karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan, Sezer'in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Sezer, kamu spotunda, "Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil pozuyla tartışma yarattı! Kim der 50 yaşında?Tatil pozuyla tartışma yarattı! Kim der 50 yaşında?
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
İptal ettiğini açıkladı! "Bol bol dua edelim"İptal ettiğini açıkladı! "Bol bol dua edelim"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 29 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Marmaris yangınıyla ilgili yeni iddia: Yangını iki çocuk çıkardı

Marmaris yangınıyla ilgili yeni iddia: Yangını iki çocuk çıkardı

Toplantıda gergin anlar! "Arkamdan ne konuşuyorsun yüzüme söyle"

Toplantıda gergin anlar! "Arkamdan ne konuşuyorsun yüzüme söyle"

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

Kardeş acısı yaşarken bir kötü haber daha!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Beklenmedik haber! Instagram'dan açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

Mirasını bırakmıştı! Meltem Miraloğlu eşi Patrick’i paylaştı

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

İsyan etti! "Ailecek gittiğimiz plajda..."

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Ünlü oyuncu ve sevgilisine hapis istemi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.