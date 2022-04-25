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  4. Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

25.04.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Tertip, Doksanlar, Selena gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Ümit Erdim, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme geliyor. Oyuncu ve pilot Ümit Erdim, 2017'de Seda Çınar ile hayatını birleştirdi. Erdim'in eşi, çimlerde poz verdi.

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

Ümit Erdim ve Seda Erdim çifti 2. bebeğini bekliyor. İkili 2018'de çocukları Ses Erdim'i kucağına almıştı. Çift, ikinci kız çocuklarını bekliyor. Pozlarıyla dikkat çeken Seda Erdim, mini elbisesiyle paylaşım yaptı.

ÜMİT ERDİM'İN EŞİ ÇİMLERDE MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

2015'den beri Ümit Erdim ile beraber olan Seda Erdim, son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

Seda Erdim sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

Yeniden anne olmaya hazırlanan Seda Erdim, mini elbisesiyle çimlerde poz verdi.

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

Zaman zaman tarzıyla gündeme gelen Seda Erdim bir dönem THY’de hostes olarak görev aldı.

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

KIZ KARDEŞİNİN ADINI SÖYLEDİ

Abla olmaya hazırlanan 3 yaşındaki Ses Erdim, doğacak kız kardeşinin adının Ela olacağını söyledi.

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

28 yaşındaki Seda Erdim Kimya Mühendisliği eğitimi aldı.

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

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Ümit Erdim
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