Oyuncu Ümit Erdim'in hamile eşi Seda Erdim çimlerde mini elbisesiyle poz verdi

Ümit Erdim ve Seda Erdim çifti 2. bebeğini bekliyor. İkili 2018'de çocukları Ses Erdim'i kucağına almıştı. Çift, ikinci kız çocuklarını bekliyor. Pozlarıyla dikkat çeken Seda Erdim, mini elbisesiyle paylaşım yaptı.

ÜMİT ERDİM'İN EŞİ ÇİMLERDE MİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

2015'den beri Ümit Erdim ile beraber olan Seda Erdim, son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Seda Erdim sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Yeniden anne olmaya hazırlanan Seda Erdim, mini elbisesiyle çimlerde poz verdi.

Zaman zaman tarzıyla gündeme gelen Seda Erdim bir dönem THY’de hostes olarak görev aldı.

KIZ KARDEŞİNİN ADINI SÖYLEDİ

Abla olmaya hazırlanan 3 yaşındaki Ses Erdim, doğacak kız kardeşinin adının Ela olacağını söyledi.

28 yaşındaki Seda Erdim Kimya Mühendisliği eğitimi aldı.





