Oyuncu Yağmur Tanrısevsin'den "aşk" sorusuna ilginç yanıt yanıt

‘Kalp Yarası’ adlı dizide Gökhan Alkan ile başrolü paylaşan Yağmur Tanrısevsin’in şu sıralar keyfi yerinde. Çekimleri Antakya’da devam eden dizinin reytingleri gayet iyi gidiyor.

Dizide ‘Ayşe’ karakterine hayat veren güzel oyuncu şu sıralar işiyle aşk yaşadığını ve kalbinin boş olduğunu söyledi. Tanrısevsin, “Ben hayatımda önem verdiğim şeyleri çok değerli görürüm. Bu işimse, işimi en iyi yapmaya çalışırım. Aşksa, aşka duyduğum saygı ve aşkım için yapacağım şeyler de aynı değerdedir benim için. Şu an yaptığım işle aşk yaşıyorum. Çok mutluyum diyebilirim” açıklamasını yaptı.



