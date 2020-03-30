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Oyuncu yönetmen yazar Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu yönetmen yazar Nurtekin Odabaşı hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, yönetmen, oyun yazarı ve senarist Nurtekin Odabaşı 82 yaşında hayata veda etti. Oyuncu Levent Niş, Nurtekin Odabaşı'nın vefatını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Değerli büyüğümüz, abimiz, sanatçı Nurtekin Odabaşı'nı kaybettik. Yıllardır anılarınla yaşıyoruz. Yolun açık olsun.”

NURTEKİN ODABAŞI KİMDİR?

1938 yılında Ankara'da doğan Nurtekin Odabaşı, H.Ü. Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. 1955 yılında Devlet Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde “Polyanna” oyunuyla sahnene çıktı. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çok sayıda oyunda rol aldı, oyunlar yazdı ve yönetti. Bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları'nda da konuk oyuncu olan Odabaşı, 1960'lı yıllardan itibaren sinemada çeşitli filmlerde rol aldı, film ve televizyon dizileri için senaryolar yazdı.

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