Oyuncular için vücut bakım ürünleri üretti

Microsoft ve Axe işbirliğiyle yapılacak olan bu ürünler, muhtemelen yoğun ilgi ile karşılaşacak. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu ürünün oyuncuların kendisini daha özel hissetmesi için üretildiği ifade ediliyor.

Bütün gelişim trendlerini yakından takip eden Microsoft, bunları temmuz ayında öncelikli olarak Avustralya’da piyasaya sürecek. Hemen ardından Dünyanın geriye kalan yerlerinde de bu ürünlerin satışa sunulması bekleniyor.

Xbox Lynx olarak adlandırılacak bu vücut bakım ürünleri, koku bakımından son derece doğal olacak. İçerisinde; meyveler, otlar ve ağaç türlerinin birleşmesi gibi çeşitli kokular barındıracak. Microsoft’un belirttiğine göre duş jelinin doğal yağlara sahip olacağı da söyleniyor.

Muhtemelen 2019 yılının sonlarına kadar tüm Dünyaya bu ürünler ulaşmış olur. Sizce de Microsoft bakım ürünleri, oyuncular için ilgi çekici olacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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