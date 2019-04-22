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Oyunculara özel DDR4 bellek

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TEKNOLOJİ  | 22.04.2019 08:01 | Son Güncelleme

Eğer sıklıkla PC başında vakit geçiren biriyseniz, “performans” sizin için önemli kriterlerden bir tanesidir. Tabii bunun için işlemciden anakarta kadar pek çok bileşenin uyumlu çalışması şart. Bu bileşenlerden bir tanesi de RAM.

Oyunculara özel DDR4 bellek

Açıkçası ürünü görür görmez aklıma bir “kalkan” geldi, bire bir benzer olmasa da Batman logosu gibi, hatta Batman’in kullanabileceği bir kalkan gibi. Metal malzemeler ve yarı saydam tasarım malzemelerin bir araya gelmesi ve yer yer keskin hatlı çizgilerin birleşmesiyle birlikte ortaya iddialı bir görüntü çıkmış. Belleklerin her biri 8.1mm kalınlığında.

Bundan 5-6 sene öncesini hatırlarsanız, sadece yeşil ve siyah renk tonlarından ibaret, herhangi bir tasarım iddiası olmayan, sadece performansa odaklı RAM’ler satılırdı. Tabii günümüzde böyle olmasının bir diğer sebebi de kasa modlamayı seven, transparan kasalar kullanarak PC’sinin içini de sergilemekten hoşlanan oyuncular. Yani oyuncular ne istiyor ise, üreticiler de oraya yönelik hareket
etmeye çalışıyor.

Tabii şu da dikkatimi çekmedi değil, bu kadar iddialı bir tasarımda RGB aydınlatma sistemine yer verilmemiş.

Görüntüsü gibi kendi de güçlü

Kutudan 8GB’lık iki bellek çıkıyor. Bunları anakartınıza yerleştirdiğinizde de 16GB’lık güce sahip oluyorsunuz. DDR4 2666MHz – 4600MHz arasında hız sunabilen modül, Intel’in Intel XMP 2.0 teknolojisine de destek veriyor. Böylelikle daha kolay şekilde daha fazla optimizasyon yapabiliyor, daha performanslı çalışması için kendi tercihlerinizi devreye sokabiliyorsunuz. Ayrıca Intel X299 2666MHz ve AMD AM4/Ryzen platformlarını da destek sunuyor. Ürün, FinalWire AIDA64 Extreme DDR Benchmark testinde; saniyede yaklaşık 83MB veri okuyabiliyor, 78MB veri yazabiliyor ve yaklaşık 70MB’lık veriyi de kopyalayabiliyor.

Yüksek performans

Ürünün kırmızı ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği var. Şık tasarımını, aynı zamanda dayanıklılığıyla da taçlandırmış. Böylelikle sorunsuz uzun süreli kullanım vadediyor. Tabii RGB aydınlatma da olsa çok daha iyi olurdu. Performanslı ve pek ısınmadan çalışan modülün Intel XMP 2.0 teknolojisine destek veriyor olması da güzel. Ayrıca ürün, çalışmak için 1.2V enerjiye ihtiyaç duyuyor, ki bu da önceki nesille kıyaslandığında %20 enerji tasarrufu demek.

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Anahtar Kelimeler:
DDR4 bellek Batman

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