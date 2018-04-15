Oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt 'un yeni işi...

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, oyunculuğu bırakıp Kaş'a yerleşmişti.

Oradaki çiftliğinde köpekleriyle birlikte sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Alakurt’un şimdi de büyükbaş hayvan yetiştirmeye başladığı ortaya çıktı.

Oyuncu, bundan böyle hayvancılıkla uğraşacak.

Bir dönem televizyon arenasının önemli figürlerinden olan ve Adanalı dizisinde başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, bir takipçisinin küfürlü mesajını paylaşarak, "Yüzde 70'i böyle o...pu çocuklarından ibaret bir kitledir" demişti.