Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş sosyal medyayı salladı

Manken ve oyuncu Zeynep Tokuş, bir süre önce mesleğini bırakıp yoga eğitmeni olmuştu.

Zeynep Tokuş’un sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenisini topladı.

Ünlülere de yoga dersi veren Tokuş'un yaptığı hareketler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş; ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçti. Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı. Ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi. Öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Zeynep Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçti.

2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı.