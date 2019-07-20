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Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş sosyal medyayı salladı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 20.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

1998 Türkiye Güzeli, Deli Yürek'in güzel oyuncusu Zeynep Tokuş Yılmaztürk oyunculuğu bırakıp yoga hocası olmuştu. Zeynep Tokuş Yılmaztürk son paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş sosyal medyayı salladı

Manken ve oyuncu Zeynep Tokuş, bir süre önce mesleğini bırakıp yoga eğitmeni olmuştu.

Zeynep Tokuş’un sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar takipçilerinin beğenisini topladı.

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Ünlülere de yoga dersi veren Tokuş'un yaptığı hareketler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş; ülkenin en güzel kızı olarak taç giydikten sonra oyunculuğa geçti. Zeynep Tokuş, önce Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Deli Yürek dizisinde rol aldı. Ardından Zeki Demirkubuz'un Yazgı adlı filminde başrol üstlendi. Öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki 2001 yılında 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde daha tecrübeli rakiplerini de geride bırakarak en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

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Zeynep Tokuş, bir dönem de Pınar Altuğ'un ayrılmasından sonra Çocuklar Duymasın dizisinde kamera karşısına geçti.

2007'ye gelindiğinde ise Zeynep Tokuş, pek az kimsenin bildiği bir yeteneğini gözler önüne serdi. Buzda Dans yarışmasına katıldı ve bu alandaki becerisiyle herkesi şaşırttı. Zaten Tokuş ve partneri o yarışmayı birinci olarak tamamladı.

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Ancak daha sonra ortalıktan kayboldu Zeynep Tokuş. Daha doğrusu spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.

Boşanmayla sonuçlanan ilk iki evliliğinin ardından üniversite yıllarındaki aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendi ve başka bir alanda çalışmaya başladı. Şimdilerde yoga eğitmeni olan güzel isim yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tokuş Yılmaztürk zeynep tokuş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ulan çocukluğumun hayaliydin. Büyüdüm hâlâ hayalimsin
ne yaparsan yap huzur islamda
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