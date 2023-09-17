MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Efsane dizi Deli Divane'nin yıldızı Gökhan Arsoy'un yeni mesleği şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Efsane dizi Deli Divane'nin yıldızı Gökhan Arsoy'un yeni mesleği şaşırttı

17.09.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy bir dönemin efsane dizisi Deli Divane ile hafızalarımıza kazınmıştı. Ebru Gündeş ile başrolünü paylaştığı diziyle fırtınalar estiren ünlü oyuncu bu dizi ile oyunculuk kariyerine başlamıştı. Ardından birçok ünlü isimle başrolü paylaşan Arsoy oyunculuğu bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etti. Gökhan Arsoy'un yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak ünlenen usta sanatçı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, başrolünü Ebru Gündeş'le paylaştığı 'Deli Divane' dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştı. 90'lı yıllara damga vuran yakışıklı oyuncu Bergüzar Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan ile birlikte dizilerde rol aldı.

Son olarak 2005 yılında Sevda Tepesi dizisinde rol alan ünlü isim geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Gökhan Arsoy bakın şimdi ne yapıyor...

deli divane kapk

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Annesi Soley hanım, babası sinema oyuncusu Göksel Arsoy'dur. Ünlü bestekâr Yesari Asım Arsoy, babasının amcasıdır.

babası oğlu

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Arkasından İngiltere'de işletme eğitimi aldı. Uzun yıllar borsa, reklam, sigorta işleri yaptı. 1997 yılında başrolünü Ebru Gündeş ile paylaştığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım attı.

deli divane 1

1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı "Kırık Hayatlar" dizisinde Gökhan Arsoy Kenan karakterine hayat verdi.

Gökhan Arsoy 11

2005 yılında "Sevda Tepesi" adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı. Gökhan Arsoy şimdiye kadar; Aşk Hırsızı, Kırık Kalpler, Dudaktan Kalbe, Akşemsettin gibi yapımlarda rol aldı.

Gökhan Arsoy 22

Geçmiş yıllarda birçok ünlü ismin yer aldığı dizilerde rol alan Gökhan Arsoy,
geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Arsoy açıklamasında; "Oyunculuğu kendi isteğiyle bırakan bir ben varımdır. Şu an şartlar nasıl bilmiyorum ama geçmişte sinema ve dizi sektörlerinde yaşanan çarpıklıklar yüzünden oyunculuktan vazgeçtim ve bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Arsoy mesleği

Gökhan Arsoy şimdilerde klasik arabaları restore edip, satışını gerçekleştiriyor. Arsoy yeni işiyle ilgili "Oto sanayideyim. Orada arkadaşlarla araç topluyoruz. Eski Amerikan otomobilleri uzmanlık alanım" şeklinde konuşmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı
Mehmet Şef sordu! O yarışmacının cevabı olay olduMehmet Şef sordu! O yarışmacının cevabı olay oldu
O anları paylaştı! Zayıflığı dikkat çektiO anları paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Göksel Arsoy gökhan arsoy soley arsoy Göksel ünlü oyuncu sinema oyuncusu aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.