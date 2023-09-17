Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Efsane dizi Deli Divane'nin yıldızı Gökhan Arsoy'un yeni mesleği şaşırttı

Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak ünlenen usta sanatçı Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, başrolünü Ebru Gündeş'le paylaştığı 'Deli Divane' dizisiyle oyunculuk hayatına başlamıştı. 90'lı yıllara damga vuran yakışıklı oyuncu Bergüzar Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan ile birlikte dizilerde rol aldı.

Son olarak 2005 yılında Sevda Tepesi dizisinde rol alan ünlü isim geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Gökhan Arsoy bakın şimdi ne yapıyor...

Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy'dur. Annesi Soley hanım, babası sinema oyuncusu Göksel Arsoy'dur. Ünlü bestekâr Yesari Asım Arsoy, babasının amcasıdır.

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. Arkasından İngiltere'de işletme eğitimi aldı. Uzun yıllar borsa, reklam, sigorta işleri yaptı. 1997 yılında başrolünü Ebru Gündeş ile paylaştığı "Deli Divane" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım attı.

1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın birlikte yazdığı "Kırık Hayatlar" dizisinde Gökhan Arsoy Kenan karakterine hayat verdi.

2005 yılında "Sevda Tepesi" adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı. Gökhan Arsoy şimdiye kadar; Aşk Hırsızı, Kırık Kalpler, Dudaktan Kalbe, Akşemsettin gibi yapımlarda rol aldı.

Geçmiş yıllarda birçok ünlü ismin yer aldığı dizilerde rol alan Gökhan Arsoy,

geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Arsoy açıklamasında; "Oyunculuğu kendi isteğiyle bırakan bir ben varımdır. Şu an şartlar nasıl bilmiyorum ama geçmişte sinema ve dizi sektörlerinde yaşanan çarpıklıklar yüzünden oyunculuktan vazgeçtim ve bıraktım" ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Arsoy şimdilerde klasik arabaları restore edip, satışını gerçekleştiriyor. Arsoy yeni işiyle ilgili "Oto sanayideyim. Orada arkadaşlarla araç topluyoruz. Eski Amerikan otomobilleri uzmanlık alanım" şeklinde konuşmuştu.

